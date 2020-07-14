Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме

Анна живет с семьей в загородном доме в Подмосковье. Последний год девушка является чуть ли не единственной, кто изредка рассказывает о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк.

Поклонники слегка недоумевают, почему родные не делают никаких официальных заявлений по поводу здоровья звезды. Приходится верить слухам, согласно которым, рак мозга могла спровоцировать подготовка к ЭКО. В 2018 году Анастасия Заворотнюк подарила мужу Петру Чернышеву дочь Милу, малышка появилась на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Также у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть двое взрослых детей – 24-летняя Анна и 19-летний Майкл. Ребята учились в Америке, и сейчас ищут, чем заниматься дальше. Старшая наследница нашла себя в блогинге – у девушки довольно популярная страница в "Инстаграм".

В личном блоге дочь Анастасии Заворотнюк поделилась, что скоро покинет дом мамы. Как рассказала Анна, в ближайшее время в квартире в центре Москвы должен закончиться ремонт, поэтому девушку ждет переезд. Она отметила, что после жизни в Нью-Йорке очень скучает по шуму города и мечтает поскорее оказаться в гуще событий.

Правда, дочь звезды уверена, что все-таки будет тосковать по "деревенским" будням. Анна планирует каждые выходные возвращаться домой, чтобы погулять в лесу и подышать свежим воздухом.