Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме

Поклонники слегка недоумевают, почему родные не делают никаких официальных заявлений по поводу здоровья звезды. Приходится верить слухам, согласно которым, рак мозга могла спровоцировать подготовка к ЭКО. В 2018 году Анастасия Заворотнюк подарила мужу Петру Чернышеву дочь Милу, малышка появилась на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Также у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть двое взрослых детей – 24-летняя Анна и 19-летний Майкл. Ребята учились в Америке, и сейчас ищут, чем заниматься дальше. Старшая наследница нашла себя в блогинге – у девушки довольно популярная страница в "Инстаграм".
В личном блоге дочь Анастасии Заворотнюк поделилась, что скоро покинет дом мамы. Как рассказала Анна, в ближайшее время в квартире в центре Москвы должен закончиться ремонт, поэтому девушку ждет переезд. Она отметила, что после жизни в Нью-Йорке очень скучает по шуму города и мечтает поскорее оказаться в гуще событий.
Правда, дочь звезды уверена, что все-таки будет тосковать по "деревенским" будням. Анна планирует каждые выходные возвращаться домой, чтобы погулять в лесу и подышать свежим воздухом.
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