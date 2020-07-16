Асмус захотела обогатиться на разводе с Харламовым

Кристина Асмус объявила о старте розыгрыша призов. Актриса обещает подарить подписчикам косметику, украшения, деньги и даже автомобиль. Но есть обязательное условие. Участникам розыгрыша необходимо подписаться на инстаграм-аккаунты спонсоров. Победители будут выбраны случайным образом.
Спонсоры – главные люди в этом схеме. Они платят немалую сумму денег, чтобы конкурс состоялся. В Сети уже появилось сообщение, которое отправляли организаторы всем желающим привлечь внимание к своему аккаунту. Стоимость вступления в так называемый гив – 99 тысяч рублей с каждого спонсора. Заинтересовались предложением 110 человек.
В сообщении также отмечается: "Вы это видели? Асмус подала на развод с Харламовым. Актив ее гива побьет все рекорды!".
Это вполне может быть правдой, ведь после новости о разводе на инстаграм-аккаунт Кристины заходят гораздо чаще, а значит – розыгрыш призов не останется без внимания.
Напомним, в прошлом месяце Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили, что в скором времени разведутся. Причину расставания экс-возлюбленные раскрывать не стали. Из-за этого в Сети строятся различные предположения.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Закат
Мне так стыдно
Я беременна мне 16
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Кто по мне случал?
У России есть будущее?
вторая волна коронавируса
Кто талантливее?