Асмус захотела обогатиться на разводе с Харламовым

Кристина Асмус пошла по стопам Оксаны Самойловой, которая после новости о разводе устроила розыгрыш подарков. Тогда модель обогатилась благодаря спонсорам. Теперь баснословную сумму денег держит в руках экс-возлюбленная Гарика Харламова.

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