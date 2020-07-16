На одну ночь: как Харламов переживает развод с Асмус

Изучив натальные карты актеров, ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев заявил, что Харламов переживает развод больше Асмус. Хотя он сам и мог быть основным инициатором расставания.
"Гарик хороший комик и на публике он не показывает своих переживаний, которые порой сильно одолевают его", – подчеркнул Ермолаев.
С астрологической точки зрения развод пошел Харламову только на пользу и уже в конце этого года его ждут новые взлеты в карьере, ведь работа для него является смыслом жизни, уверен астролог. Хоть карьера и попытки самоутверждения и стали основными причинами развода Асмус и Харламова, новых серьезных отношений Гарику сейчас ждать не стоит, да и сам он к ним не стремится, довольствуясь сексом на одну ночь.
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�� Стала известна причина развода Харламова и Асмус �� ⠀ Устроитель гастролей Наталья Субботина рассказала, что последние несколько лет юморист ведет себя порой неадекватно, выпивает. ⠀ "Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса", – высказалась о Харламове продюсер Олеся Сазыкина. ⠀ #асмус #харламов
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