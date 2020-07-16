"Знакомьтесь": Харламов показал свою пышногрудую пассию

Несколько недель назад Кристина Асмус и Гарик Харламов шокировали громким заявлением о разводе. Пара решила сразу же ответить на вопросы поклонников и расставить все точки над i. Гарик Харламов надеялся, что таким способом ему удастся избежать замечаний и критики. Все пошло немного не по плану, и теперь юмористу приписывают роман с пышногрудой женщиной. прочитано 10562 раза Артист заявил, что развод с Кристиной Асмус не был неожиданным. По словам Гарика Харламова, никто из третьих лиц не повлиял на семейный союз, а уж тем более фильм "Текст". ПО ТЕМЕ На одну ночь: как Харламов переживает развод с Асмус Гарик Харламов актер, телеведущий Кристина Игоревна Асмус актриса Комик добавил, что они расстаются на дружеской ноте и планируют поддерживать хорошие отношения. Кристина Асмус не стала вдаваться в подробности развода и отшутилась: мол, они хотели быть в тренде и мечтали поймать волну популярности. Звезды стараются разойтись тихо и мирно, но СМИ пытаются разузнать неприятные подробности из личной жизни супругов. Одним из последних домыслов стала информация о том, что Гарик Харламов нашел новую пассию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT Якобы эта женщина обладает не только богатым внутренним миром, но и шикарными формами. Журналисты предположили, что возлюбленная Гарика – пышногрудая блондинка. Подобная формулировка рассмешила Харламова, поэтому ответ юмориста не заставил себя долго ждать. "Ладно, раскрыли. Что уж там, знакомьтесь: моя новая пассия Гига Бюстовна Грудинина!" – отшутился резидент Comedy Club в "Инстаграм". Подобное заявление оценили не только многочисленные подписчики юмориста, но и коллеги. Стоит отметить, что артист всегда отвечает в шуточной форме и не грубит журналистам.

ФОТОРЕПОРТАЖ Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус