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Стеснение пропало: известная певица призналась в однополых отношениях

Стеснение пропало: известная певица призналась в однополых отношениях

Фото: Janus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Саша Градива стала гостьей онлайн-эфира у самой яркой и эпатажной звезды ночной Москвы Зазы Наполи. Оказалось, певица и травести-дива давно дружат. Да и ЛГБТ-движение Саша поддерживает. Корреспондент "Дни.ру" позвонил Градиве и выяснил неожиданные подробности.
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"Я не только выступаю в гей-клубах, но и часто отдыхаю там с друзьями, – призналась Градива. – Чем-то невероятным это кажется только в России. А в Америке, где я много лет жила и работала, гей-движение очень мощное. Это огромная индустрия, принадлежность к которой давно никого не смущает".

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 Гей-скандалы

Сюжеты Гей-скандалы

"У нас на сцене и в политике очень много геев, но звезды часто стесняются своей природы, боятся афишировать любовь к мужчинам, – продолжила артистка. – Я их понимаю, ведь у нас, если два парня пойдут по улице за руку, их могут побить или арестовать. Думаю, пройдет лет десять, прежде чем люди смогут избавиться от своих комплексов, прежде чем страна избавится от дикости".

Фото: Пресс-служба

"Я отношу себя к сапиосексуалам – людям, для которых самым привлекательным в партнере являются вовсе не внешние данные, а интеллект", – заверила Саша.

"Для меня очень важна наполненность человека, нравится его внутренняя энергия", – уточнила она.

Сделала Саша и неожиданное заявление. "У меня были сексуальные контакты с девушками, я не стесняюсь в этом признаваться. Не вижу в этом никакого криминала, поэтому скрываться и думать, что кто-то меня осудит, не собираюсь!" – пояснила певица. Напомним, что у Градивы есть ребенок, и она намерена как можно больше рассказывать дочери о толерантности и разных проявлениях любви.

Автор: 3 июня 2020, 10:17
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