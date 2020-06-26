Асмус намекнула на виновника развода

Кристина Асмус в своем инстаграм-аккаунте опровергла информацию о том, что они с Гариком Харламовым участвовали в шоу Comment Out. Девушка отметила, что уже устала от звонков журналистов.

Новость о разводе для фанатов пары прозвучала, как гром среди ясного неба. Несмотря на то, что артисты подчеркнули, что ни третьи лица, ни скандал вокруг фильма "Текст" не имеет отношения к расставанию, многие все равно не поверили.

Были и те, кто даже порадовался новости о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. В свое время актриса увела юмориста из семьи – эффект бумеранга сработал, считают некоторые.

Также поползли слухи, что новость о разводе – жестка шутка. Резидент Comedy Club сильно разозлился, когда увидел, что люди не верят в расставание с женой. Звезда "Универа" тоже не выдержала и дала комментарий.

Она отметила, что не участвовала ни в каких юмористических шоу. Девушка заявила, что предложение развестись озвучила она, а желание разойтись появилось еще даже до написания романа "Текст". Актриса намекнула, что разрыв случился из-за того, что один из них не работал над отношениями.

Возможно, раз мысль о расставании сформулировала Кристина Асмус, именно Гарик Харламов пустил на самотек семейную жизнь. Однако правду мы пока не узнаем: артистка подчеркнула, что интервью давать не собирается – тем более за деньги. Она попросила журналистов перестать ей звонить, а то разряжается телефон.