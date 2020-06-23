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"Мужик не хочет открыть глаза!": Асмус уличили в неверности Харламову

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Общественность потрясла новость о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова. Причину развода супруги раскрывать не стали. Некоторые уверены, что разрыв отношений актрисы и комика был очевиден.

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Светская сплетница Лена Миро решила высказаться о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. По ее мнению, резидент Comedy Club устал терпеть измены своей жены, поэтому решил разорвать с ней отношения. Блогер напомнила, что о проблемах в этой семье она говорила еще в прошлом году.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

О том, что Кристина изменяет Гарику, можно было догадаться еще во время ее поездок за границу. Актриса предпочитала отдыхать на курортах без мужа, объясняя это тем, что Харламов просто боится летать. Миро уверена: на самом деле Асмус встречалась с другими мужчинами, а комик делал вид, что не замечал этого.

Харламов вызывает у обозревательницы жалость. Лена напомнила своим читателям о скандальной сцене в фильме "Текст", в которой Кристина имитирует секс и делает это весьма правдоподобно. Тогда многие подумали, что актриса нисколько не играет, а занимается любовью на самом деле. Гарик же оправдывал поступок жены творчеством.

"Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу. <...> Мужик, который подозревает, что жена ему изменяет, не хочет открыть глаза и увидеть доказательства измены. У него нет такой цели", – написала Лена в своем блоге.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно 22 июня. Супруги сообщили эту новость в своих инстаграм-аккаунтах. У актрисы и комика есть общая дочь Анастасия, ей шесть лет.

Автор: 23 июня 2020, 15:42 Источник: LiveJournal
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