Сябитова готова помирить Асмус и Харламова в эфире шоу "Давай поженимся"

Накануне стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод. Артисты были вместе восемь лет, у них подрастает дочь Анастасия.

Сразу после новости о расставании звездных супругов поползли всевозможные слухи. В своих инстаграм-аккаунтах артисты заверили: ни скандальный фильм "Текст", ни третьи лица не виноваты в том, что они больше не вместе.

Впрочем, не все верят в искренность Кристины Асмус и Гарика Харламова. Например, Роза Сябитова увидела в сообщении о разводе попытку "хайпануть". По мнению звездной свахи, настоящее расставание не должно быть показушным, особенно если есть дети.

Однако ведущая Первого канала заверила, что готова помочь артистам сохранить брак. Она уверена, что им с Ларисой Гузеевой удастся направить отношения пары в нужное русло. Как отметила Роза Сябитова, программа сделана как раз для того, чтобы люди могли наладить личную жизнь.

Главное – чистые помыслы, считает сваха. Ведущие шоу "Давай поженимся" быстро раскусят того, кто решил заработать на теме семьи.

Многие не верят в развод Кристины Асмус и Гарика Харламова, однако бумаги для процесса уже готовы. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который представляет сторону актрисы.