Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой

Пьяный Михаил Ефремов, мягко говоря, буйный. Адекватность часто оставляет его – он может вести себя агрессивно, оскорблять и унижать людей. Все слышали о его бесконечных дебошах и драках.
В одном из интервью Ефремов в шутку назвал себя "жизнерадостным пьяницей" – мол, в какой-то момент ему стало казаться, что водка течет по венам. При этом он утверждал, что страсть к алкоголю не переходит границы дозволенного. А друзья сплетничают о рукоприкладстве в отношении любимых женщин.
Например, однажды по пьяному делу Михаил Ефремов якобы ударил Евгению Добровольскую, которая была его третьей женой, табуреткой по голове. Это привело к сотрясению, а шрам на виске заметен по сей день.
Писали, что нынешнюю супружницу Софью Кругликову он после очередного стакана столкнул с лестницы. Итог – перелом руки. Михаил долго просил у нее прощения, дарил цветы и конфеты. А журналистам говорил, что лишь иногда дает подзатыльник жене, причем всегда за дело.
Напомним, что вечером 8 июня в Москве случилось страшное ДТП по вине Михаила Ефремова. Пьяный актер выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов.
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