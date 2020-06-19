Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой

Михаил Ефремов облизывает стаканы с 13 лет. Он признавался, что пить и заниматься сексом начал одновременно, да так и не смог остановиться к 56. Позади пять браков. А уж выпитое за 43 года вовсе можно измерять железнодорожными цистернами.

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