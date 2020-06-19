"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям

Александр Домогаров в свойственной ему эмоциональной манере призвал общественность прекратить травить Михаила Ефремова. Артист признался: видя вакханалию, происходящую вокруг коллеги, он не хочет выступать перед такими зрителями.
"Я понимаю, что навлеку на себя гнев, но клянусь: у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами. Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей, – лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей", – сообщил Домогаров.
Актер убежден, что следует перестать обсуждать и осуждать Михаила Ефремова и дождаться решения суда. "Миша виноват, и судить его будет суд! И не нужно рассуждать о его жизни!" – категорично заявил он.
Домогаров предположил, что общественность накинулась на Ефремова не только из-за того, что по его вине погиб человек. Дело еще и в зависти.
"Как его только не называли – упырь, подонок, алкашная тварь. Господи, люди, остановитесь. Тете, которая пишет с Алтая и требует казни, вернется страшно. Поверьте мне. Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!" – обратился к возмущенной общественности Домогаров.
Напомним, что 8 июня в Москве случилось ДТП, виновником которого стал севший пьяным за руль Михаил Ефремов. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова, который позже скончался в больнице. Популярный актер находится под домашним арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
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