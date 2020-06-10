"Это ужасно": Разин сообщил о встрече с Ефремовым

Андрей Разин не остался в стороне от шумихи вокруг смертельной аварии, инициатором которой стал нетрезвый артист Михаил Ефремов. Продюсер рассказал, как встретился с актером.

Андрей Разин вспомнил, что встречался с Михаилом Ефремовым на фестивале "Кинотавр" в Сочи. По словам лидера легендарной группы "Ласковый май", он постоянно видел актера "в пьяном виде". "Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих", – сообщил Андрей Разин.

Далее продюсер компетентно заявил, что почти половина представителей отечественного шоу-бизнеса – "наркоманы и алкоголики". Однако, убежден Андрей Разин, правоохранители смотрят на это сквозь пальцы. "Полиция не реагирует на это, потому что это – звезды. А я считаю, что это, конечно, ужасно", – высказал свое мнение лидер "Ласкового мая".

Он заявил, что сам видел, как таких артистов "под влиянием запрещенных веществ перевозят в самолетах". Андрей Разин призвал перестать давать поблажки знаменитостям. "Государство и правоохранительные органы должны, несмотря ни на какие политические взгляды и звания, привлекать к ответственности таких людей", – высказался продюсер.

Андрей Разин заявил, что проблема наркотиков в шоу-бизнесе – "самая острая". При этом он подчеркнул, что в его группе "Ласковый май" все чисты. "Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня – это самое страшное явление. И слава Богу, в группе "Ласковый май" ни одного наркомана никогда не было. Я вообще их не подпускал к коллективу и старался с ними даже в одной команде не работать", – отметил Андрей Разин.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста были алкоголь и следы наркотических веществ.