Возлюбленная погибшего в аварии с Ефремовым разрыдалась на шоу: Мне кажется, что он вернется домой

В экстренном выпуске шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" обсудили смертельное ДТП, в результате которого пьяный актер Михаил Ефремов протаранил фургон с водителем Сергеем Захаровым. Мужчина скончался в больнице. В передаче снялась его гражданская жена. Она не смогла сдержать эмоций.

Ирина сообщила, что узнала о смерти любимого мужчины из новостей. Она сразу бросилась в больницу. Там ее встретили две женщины, которых объятая тревогой Ирина приняла за врачей. "Они сказали, что Сергея уже два с половиной часа оперируют. Я была уверена, что это врачи. Они мне давали успокоительное, что-то рассказывали. Уже потом вышел врач и сказал, что никакой операции не было", – рассказала Ирина, отметив, что не знает, кем были те женщины.

Ранее в новостных телеграм-каналах утверждалось, что те дамы были представителями актера Михаила Ефремова. Однако так ли это, пока не известно.

Безутешная Ирина не могла сдержать слез. Она плакала прямо перед камерами и говорила, каким хорошим был Сергей Захаров. "Мне все время кажется, что он вернется домой, что все будет хорошо. Сережу все очень любили: и друзья, и клиенты, с которыми он работал. Он был добрым человеком", – отметила убитая горем женщина.

Сергей Захаров жил в Рязани, но работал в Москве. У него осталось двое взрослых детей от законной супруги. Кстати, сын категорически не признает новую возлюбленную Захарова.

В отношении Михаила Ефремова, которого посадили под домашний арест на два месяца, Ирина настроена категорично. "Я не хочу никакой мировой. Пусть виновный сядет. Ему грозит 12 лет? Ну вот, пусть отсидит хотя бы половину. Может, он там и от алкоголизма вылечится", – едко заявила сраженная наповал женщина.

В Сети объявили сбор денег для родственников Сергея Захарова. Примечательно, что сын погибшего мужчины у себя в "Инстаграм" дал понять, что не в курсе этого.

А вот представители Михаила Ефремова с Ириной пока не связывались. Она заявила, что ей очень важно наказать виновника ДТП, ведь возлюбленный был для нее смыслом жизни.