"Не рыпайся": жене Михаила Ефремова страшно за детей

Софья Кругликова, пятая жена Михаила Ефремова, прокомментировала жуткую аварию, устроенную актером. В результате ДТП погиб человек.

Софья Кругликова сообщила, что съехала от Михаила Ефремова еще в марте, когда ввели режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Актер остался в Москве, а супруга вместе с детьми отправилась на дачу. Связь они поддерживали через телефон. Сейчас женщина получает информацию со стороны.

Она отметила, что рядом с Ефремовым находятся посторонние люди. "Немножко друзья… Какие-то мужики. Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю. Они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: "Не рыпайся, сиди дома", за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", – призналась Кругликова.

"Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе. В Грецию, на Афон они ездили. "Бабам там не место", – говорил он мне. Они из каких-то органов, что ли?" – задалась вопросом Софья.

Жена подчеркнула, что у Ефремова сложный период. Прошлым летом артист похоронил мать, а потом умерла Галина Волчек, которую тот очень ценил. "Срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", – призналась женщина.

Софья видела мужа на прошлой неделе. По ее словам, Михаил был в не очень хорошем состоянии. Последние пару дней на связь не выходил. Потом Кругликова получила сообщение.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя внедорожником, вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и протаранил грузовой фургон LADA. Актер был пьян. Помимо следов алкоголя, экспертиза выявила признаки употребления наркотиков.

За рулем фургона находился 57-летний житель Рязанской области Сергей Захаров, работавший в Москве курьером. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Таганский суд принял решение о домашнем аресте артиста на два месяца.

