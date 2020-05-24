Беременная дочь Глаголевой произвела фурор

Анастасия Шубская, нынешняя супруга хоккеиста Александра Овечкина, поделилась со своими поклонниками моментами ожидания второго сына. Дочь Веры Глаголевой решила рассказать о прелестях материнства.

26-летняя супруга Овечкина опубликовала на свой странице в Инстаграме фото, на котором предстала в обтягивающем платье. Наряд только подчеркнул округлившийся животик Анастасии.

Снимок так сильно впечатлил подписчиков, что комментарии Шубской были завалены поздравлениями и комплиментами. Кто-то отметил, что девушке удалось сохранить великолепную фигуру, а кто-то попросил совета обладательницы шикарных форм.

Ранее девушка поведала поклонникам о том, что до беременности ее пропорции были значительно меньше. Дочь Веры Глаголевой отшутилась, что поправилась всего на 100 килограммов.

"Настя, как остаться такой же худой? Ты великолепна!", – восторгаются подписчики Анастасии.



Напомним, что Александр и Анастасия поженились в 2016 году. Спустя два года на свет появился первенец пары. Звездные родители назвали мальчика Сережа. Имя второго ребенка держится в строжайшей тайне. Да и пол будущего малыша Овечкин долго скрывал. Только в начале марта стало известно, что у пары появится еще один джентльмен. Как отмечала Шубская, для нее было важно родить в США, потому что именно там живет и работает хоккеист.