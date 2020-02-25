Дочь убитой раком Глаголевой беременна от известного спортсмена

Радостью Настасья Шубская поделилась с подписчиками своей страницы в популярной социальной сети. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем, хоккеистом Александром Овечкиным, и их полуторагодовалым сыном Сережей. "Мы очень тебя ждем", – написала Настасья. Дочь прославленной актрисы Веры Глаголевой снялась в платье, подчеркивающем ее интересное положение.
Таким образом супруги объявили о грядущем пополнении. Для Настасьи и Александра этот ребенок будет вторым. Пара воспитывает наследника, который появился на свет летом 2018 года. По всей видимости, Овечкин и Шубская решили не тянуть со вторым ребенком, и у мальчика в скором времени появится сестра или брат.
Многие знаменитости рассыпались в комплиментах и поздравлениях супружеской паре. Среди них оказались фигуристка Аделина Сотникова, певица Анна Седокова, ведущая Ольга Орлова, звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, артистки Елена Захарова и Жасмин, балерина Настя Винокур, ведущая Юлия Бордовских, звезда Comedy Club Марина Кравец (которая, к слову, тоже беременна), певица Катя Лель и многие другие.
Отметим, что счастье Шубской омрачено смертью матери. Вера Глаголева умерла от рака в августе 2017 года. Примечательно, что самые важные события в жизни наследницы актрисы происходят в августе: в этом месяце она вышла замуж, а также родила сына.
Слухи о беременности Настасьи Шубской всплывают в СМИ с тех пор, как она оформила отношения с Александром Овечкиным. Пара эти данные никогда не комментировала. Модель демонстрировала стройную фигуру на снимках, которые выкладывала в "Инстаграм", давая понять, что информация не соответствует действительности. На сей раз подозрения фанатов подтвердились.
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