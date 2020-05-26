"Трусливый мерзавец": Пригожин намерен наказать задевшего его Шнурова

Общественность пристально следит за конфликтом, который произошел между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым. Знаменитости по очереди подливают масло в огонь, грозятся встретиться и разобраться по-мужски.

Недавно Иосиф Пригожин имел неосторожность высказаться по поводу плачевного положения артистов во время пандемии. Продюсер отметил, что государство должно помочь деятелям искусства, так как они тоже лишились заработка. Мимо такого заявления не прошел Сергей Шнуров. Он высмеял Пригожина и начал публиковать в инстаграм-аккаунте оскорбительные стихотворения. Музыкант даже задел супругу Иосифа Валерию.

Пригожин поспешил объяснить, что имел в виду не только знаменитых артистов, но и простых творческих людей, которые получают за свой труд небольшие деньги и вынуждены страдать в настоящий момент.

Кстати, прощать бывшему лидеру группы "Ленинград" дерзость Пригожин не намерен. Он хочет, чтобы Шнуров поплатился за свой острый язык. Он уже написал ему личное сообщение, которое позже обнародовал музыкант. Иосиф сообщил, что их встреча неизбежна, а также обматерил Сергея.

Кроме того, Пригожин привлек юристов, которые уже разбираются в этом конфликте. Продюсер не понимает, почему Шнурова до сих пор не привлекли к ответственности, ведь музыкант "в образе алкаша просто толкает брань"

"Трусливый мерзавец, оскорбляющий всех безнаказанно. Но я это так не оставлю", – сказал муж Валерии.

Напомним, недавно на защиту Пригожина встали Лев Лещенко и Эдгард Запашный. А Эммануил Виторган и Дмитрий Губерниев осудили продюсера за резкие высказывания в адрес Сергея Шнурова.