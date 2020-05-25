"Делегат артистов цирка": Шнуров положил Пригожина на лопатки

Все началось с того, что муж певицы Валерии вступился за артистов и заявил, что они находятся в бедственном положении в связи с пандемией коронавируса и отсутствием заработков. Лидер группы "Ленинград" высмеял слова продюсера.
Иосиф Пригожин попрекнул Сергея Шнурова, что тот, будучи в Госдуме, не вступается за коллег. Это не понравилось певцу, и он решил дерзко парировать в стихотворной форме в "Инстаграм".
Исполнитель высмеял продюсера, посчитав его слова о защите артистов неискренними. В роли борца за справедливость Сергей Шнуров его не видит.
Ну Иосиф, ну отрезал,
Ты заступник за весь мир, как
Ганди, и ... , мать Тереза.
Делегат артистов цирка!
Примечательно, что Иосифа Пригожина раскритиковал не только Сергей Шнуров. На странице продюсера стали появляться комментарии, в которых простые россияне, далекие от богемной жизни, напоминают продюсеру, что они живут на 15 000 рублей в месяц.
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