Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Понедельник
25 мая
Лента новостей
15:51
Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал "Великая"
15:50
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок за рубеж этим летом
15:22
В Петербурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста
15:21
Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган показали семейную идиллию
15:08
Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом
15:06
Дарья Мороз заразилась коронавирусом
15:03
У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах
14:58
Теперь без боли, разрывов и крови: врач рассказал о лечении Киркорова от геморроя
14:58
Седокова восхитила роскошным подарком от тайного поклонника (видео)
14:52
Пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился из-за смеха за кадром и отсутствия логики
14:52
Еще один регион России приступил к смягчению карантина
14:34
"Делегат артистов цирка": Шнуров положил Пригожина на лопатки
14:32
Новые подробности грандиозного скандала с мужем Наташи Королевой
14:28
Теперь официально: Петросян показал фотографию своей новой семьи
14:15
Безработный москвич угнал уборочную машину для развлечений
14:09
Дибров сделал странное заявление о чудом выжившей Бабкиной
13:56
Почему нельзя использовать смартфоны во время полета
13:56
"Плоды коронабесия": России предрекли рост смертности от онкологии
13:41
Лишний вес и седина изменили звезду сериала "Клон" Мурилу Бенисиу
13:40
Вскрылись данные о заговоре королевской семьи против Меган Маркл
13:40
Лео Бокерия дал прогноз о дате завершения карантина
13:38
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
13:29
На юге Москвы произошла перестрелка
13:27
Понаровская стала жертвой сумасшедшего фаната
13:18
Больше не могу тут сидеть: Ланской тайными тропами перебрался через границу
13:17
Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
13:05
Алексей Янин встал на ноги через пять лет после перенесенных инсульта и комы
12:54
Известный актер бросил покалеченную в аварии жену
12:51
Названы победители шоу "Танцы со звездами"
12:48
Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми
12:46
Рогозин заявил о необходимости создать новую орбитальную станцию
12:26
Николай Добрынин недолюбливает своего героя в сериале "Сваты"
12:25
Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России
12:06
Видео Пригожина с длинными волосами шокировало народ
11:57
Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука
11:50
Жена рассказала об алкоголизме Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей": Сама покупала ему водку
11:45
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
11:23
Брошенный муж добрался до жилища Гагариной
11:23
Астраханской учительнице вынесли приговор за секс с малолетним
11:12
На юге Африки бьют тревогу из-за снега
11:05
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе
10:59
Узнавший о появлении долгожданной дочери Николай Добрынин из "Сватов" долго молился
10:54
Проблемы с головой: Надежда Бабкина рассказала о последствиях после комы
10:49
Доктор наук назвал сроки победы над коронавирусом в России
10:40
За сутки выявлено 8 946 зараженных коронавирусом в России
10:34
Юлечка забрала: сына Моргуновой похоронили рядом с Началовой
10:31
"Ему нужна более зрелая": знойная победительница шоу "Холостяк" сделала признание
10:10
Вирусолог назвала опасные при COVID-19 лекарства
09:58
Суд разберется: Следственный комитет заинтересовался миллионами вдовы Кобзона
09:53
Россиянин с тремя детьми пытался спрятаться от коронавируса в лесу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
Положение бедственное: обнищавшая вдова Караченцова едва сводит концы с концами
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Пугачеву вплели в грандиозный скандал
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Шоу-бизнес

"Делегат артистов цирка": Шнуров положил Пригожина на лопатки

Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин ругаются в Сети. Продолжением скандала стал едкий ответ музыканта продюсеру.
прочитано 300 раз

Все началось с того, что муж певицы Валерии вступился за артистов и заявил, что они находятся в бедственном положении в связи с пандемией коронавируса и отсутствием заработков. Лидер группы "Ленинград" высмеял слова продюсера.

ПО ТЕМЕ

Шнуров выставил огромный живот на всеобщее обозрение

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иосиф Пригожин попрекнул Сергея Шнурова, что тот, будучи в Госдуме, не вступается за коллег. Это не понравилось певцу, и он решил дерзко парировать в стихотворной форме в "Инстаграм".

Исполнитель высмеял продюсера, посчитав его слова о защите артистов неискренними. В роли борца за справедливость Сергей Шнуров его не видит.

Ну Иосиф, ну отрезал,
Ты заступник за весь мир, как
Ганди, и ... , мать Тереза.
Делегат артистов цирка!

Примечательно, что Иосифа Пригожина раскритиковал не только Сергей Шнуров. На странице продюсера стали появляться комментарии, в которых простые россияне, далекие от богемной жизни, напоминают продюсеру, что они живут на 15 000 рублей в месяц.

Автор: 25 мая 2020, 14:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не устоял перед соблазном: Шнуров сознался в постыдном поступке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе
Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии

Шоу-бизнес

Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом
Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Теперь без боли, разрывов и крови: врач рассказал о лечении Киркорова от геморроя
Седокова восхитила роскошным подарком от тайного поклонника (видео)

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Родители тайно залили могилу Началовой бетоном

Поклонники ахнули
Шоу-бизнес

Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука

Примадонна обратилась к близкому человеку
Шоу-бизнес

"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта

С утра артист не смог пошевелить правой рукой
Шоу-бизнес

Жена Виторгана упала с двумя маленькими детьми

Несчастный случай произошел прямо на глазах артиста

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+