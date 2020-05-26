"Ты в натуре что-то куришь?": оскорбленный Пригожин вызвал матерщинника Шнурова на мужской разговор

Продюсер решил мстить Сергею Шнурову за свою жену. Иосиф Пригожин взбешен тем, что музыкант впутал певицу Валерию в их ссору.

Скандал звезд в Сети вышел на новый уровень. На кон поставлена честь супруги продюсера. Он довольно резко обратился со своей страницы в "Инстаграм" к Сергею Шнурову.

"Ты в натуре что-то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят!" – возмутился Иосиф Пригожин. Он отметил, что у лидера "Ленинграда" нет ничего святого, и даже уличная шпана так себя не ведет.

Продюсер взбешен тем, что Сергей Шнуров впутал в скандал его жену Валерию. "У меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка", – пригрозил музыканту оппонент.

Перепалка между знаменитостями продолжается третьи сутки. Изначально Сергею Шнурову не понравилась фраза продюсера о том, что звезды отечественного шоу-бизнеса сильно пострадали из-за коронавируса и режима самоизоляции. "Бедствуете с тетей Лерой?" – написал певец в своем очередном юмористическо-аналитическом стихотворении.

Иосиф Пригожин ответил, что не имел в виду себя и супругу. Однако Сергей Шнуров решил не останавливаться на этом и вновь стал цеплять звездную пару.