Звезды осудили сорвавшегося Иосифа Пригожина

Скандал вокруг Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина набирает обороты. После того, как певец обнародовал частную переписку с продюсером, тот не замедлил нанести ответный удар.

Следующий раунд "битвы" между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым разгорелся в соцсети. Продюсер, вероятно, сильно обидевшись, что певец предал огласке его личные сообщения ему, опубликовал весьма неоднозначный с точки зрения этики коллаж.

В частности, продюсер опубликовал картинку с Сергеем Шнуровым, словно бы испражняющимся на трибуне в Госдуме. В подписи к неоднозначному изображению закусивший удила Иосиф Пригожин разразился стихотворением. "Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! (Не знаю как тебя назвать) Ты для меня всегда был Шкуров, Тебе виднее как лизать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начал свое произведение продюсер.

Далее он изложил в стихотворении мнение, что якобы именно благодаря этому Сергей Шнуров и обрел популярность и стал успешен. "То ты на Первом лижешь руку, То на Втором лизнул башмак, Потом у Познера по мукам, И стало ясно, кто дурак. Ну ладно, слишком много чести Тебе стихом мне отвечать. Иди и ты со своею свитой, Куда советовал – со—-ть!" – завершил свой пост Иосиф Пригожин.

Судя по комментариям, не все оценили творчество продюсера. В том числе и представители отечественного шоу-бизнеса. "Иосиф, не хорошо..." – высказал свое мнение актер Эммануил Виторган. С ним оказался солидарен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Иосиф, после такого сразу хочется помочь артистам!!! Деньгами, лекарствами... куда высылать?" – не без издевки обратился тот к продюсеру.

Прокомментировал скандал и Григорий Лепс. По его мнению, раньше народ справлялся и с более серьезными испытаниями. Многим удалось пережить и голод, и холод, и войну. Как отметил исполнитель, если уж артисты голодают, то что остается делать простым людям.

Напомним, все началось с того, что Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелое финансовое положение малоизвестных артистов. На его сетования отреагировал Сергей Шнуров. Он высмеял слова продюсера и пообещал ему прислать сосиски из "Пятерочки". Также бывший лидер группы "Ленинград" призвал "божьих людей" помочь Иосифу "кто чем может на еду".