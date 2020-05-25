"Бабушки народ смешат": молодящихся Рудковскую и Кудрявцеву разнесли

По мнению блогера, за последние 15-20 лет стиль Яны Рудковской и Леры Кудрявцевой совсем не изменился. Обе знаменитости никак не могут расстаться с образом нулевых.
Продюсер Димы Билана до сих пор появляется на светских мероприятиях в коротких нарядах. Блогер посоветовала Яне Рудковской пожалеть себя и начать носить длинные платья. "Не девочка уже, а самая настоящая бабушка с потухшим взглядом. Но нет: пытается под стать молодому мужу скакать!", – написала Лена Миро.
Лера Кудрявцева, в свою очередь, держится за образ Памелы Андерсон. Однако, отметила блогер, звезде мешает быть роковой женщиной постаревший взгляд. "Обе бабушки жестко не в тренде. Обе барахтаются в отчаянной надежде, что фильтры их спасут, но только народ смешат", – заключила Лена Миро.
Ранее популярный блогер сравнила телеведущих Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Лена Миро заявила, что знаменитости очень похожи внешне. У обеих дряблая кожа, а в глазах отсутствует какая-либо мысль. В будущем звезды перестанут быть интересными для поклонников.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Темы
Где пропала невест а покойника?
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м