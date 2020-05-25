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"Бабушки народ смешат": молодящихся Рудковскую и Кудрявцеву разнесли

Яна Рудковская и Лера Кудрявцева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярный блогер Лена Миро обратила внимание, что у продюсера Яны Рудковской и телеведущей Леры Кудрявцевой много общего. Обе звезды совсем не хотят стареть.
прочитано 341 раз

По мнению блогера, за последние 15-20 лет стиль Яны Рудковской и Леры Кудрявцевой совсем не изменился. Обе знаменитости никак не могут расстаться с образом нулевых.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Продюсер Димы Билана до сих пор появляется на светских мероприятиях в коротких нарядах. Блогер посоветовала Яне Рудковской пожалеть себя и начать носить длинные платья. "Не девочка уже, а самая настоящая бабушка с потухшим взглядом. Но нет: пытается под стать молодому мужу скакать!", – написала Лена Миро.

Лера Кудрявцева, в свою очередь, держится за образ Памелы Андерсон. Однако, отметила блогер, звезде мешает быть роковой женщиной постаревший взгляд. "Обе бабушки жестко не в тренде. Обе барахтаются в отчаянной надежде, что фильтры их спасут, но только народ смешат", – заключила Лена Миро.

Ранее популярный блогер сравнила телеведущих Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Лена Миро заявила, что знаменитости очень похожи внешне. У обеих дряблая кожа, а в глазах отсутствует какая-либо мысль. В будущем звезды перестанут быть интересными для поклонников.

Автор: 25 мая 2020, 21:19 Источник: Блог Лены Миро ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Похожи друг на дружку. Как Пугачева на лайму. Они что стригутся у одного хирурга?)🤣🤣🤣
1

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