"Не ожидала от Вас такого": Кудрявцева пустила себе кровь у всех на глазах

Лера Кудрявцева, несмотря на режим самоизоляции, регулярно ездит на работу в телецентр, поэтому ей приходится делать тест на коронавирус. Ведущая выложила видео процесса, но не всем подписчикам понравилось на это смотреть.

Лера Кудрявцева продолжает сниматься в передачах "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" на НТВ. Несколько раз в неделю популярная ведущая ездит на телевидение. На работе соблюдаются все правила, направленные на минимизирование заражения коронавирусом, но Лера все равно сдает тест на вирус и антитела в крови.

Телеведущая опубликовала видео, где она сама себе делает тест. Кудрявцева утверждает, что буквально за 15 минут можно узнать результат. "В домашних условиях можно самим сделать тест на COVID-19 и антитела. Удобно, что не нужно ехать в медучреждения. Делаю периодически", – сообщила она.

Лера продемонстрировала все комплектующие теста. Она показала, как делает укол на пальце, выдавливает кровь в специальное отверстие на тесте, предварительно очистив поверхность спиртовой салфеткой и использовав перчатку.

Многие подписчики инстаграм-аккаунта Кудрявцевой раскритиковали ролик. "А где гарантия, что тест не заражен изначально?", "Да, расстроилась я очень. Не ожидала от Вас такого. Зачем рекламировать то, что неправда?" – высказались фанаты. Они уверены, что такой тест не может показывать верный результат.

Другие поклонники Леры заинтересовались стоимостью теста. Узнав цену, они расстроились – оказалось, что не по карману. Третьи призвали обследоваться на коронавирус и антитела только в медучреждениях.