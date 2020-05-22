"Не ожидала от Вас такого": Кудрявцева пустила себе кровь у всех на глазах

Лера Кудрявцева продолжает сниматься в передачах "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" на НТВ. Несколько раз в неделю популярная ведущая ездит на телевидение. На работе соблюдаются все правила, направленные на минимизирование заражения коронавирусом, но Лера все равно сдает тест на вирус и антитела в крови.
Телеведущая опубликовала видео, где она сама себе делает тест. Кудрявцева утверждает, что буквально за 15 минут можно узнать результат. "В домашних условиях можно самим сделать тест на COVID-19 и антитела. Удобно, что не нужно ехать в медучреждения. Делаю периодически", – сообщила она.
Лера продемонстрировала все комплектующие теста. Она показала, как делает укол на пальце, выдавливает кровь в специальное отверстие на тесте, предварительно очистив поверхность спиртовой салфеткой и использовав перчатку.
Многие подписчики инстаграм-аккаунта Кудрявцевой раскритиковали ролик. "А где гарантия, что тест не заражен изначально?", "Да, расстроилась я очень. Не ожидала от Вас такого. Зачем рекламировать то, что неправда?" – высказались фанаты. Они уверены, что такой тест не может показывать верный результат.
Другие поклонники Леры заинтересовались стоимостью теста. Узнав цену, они расстроились – оказалось, что не по карману. Третьи призвали обследоваться на коронавирус и антитела только в медучреждениях.
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