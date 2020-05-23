Рудковской пришлось объясняться из-за синяка на лице Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали настоящими звездами Инстаграма благодаря своим совместным видео. На карантине у супругов появилось свободное время, и они начали снимать забавные сценки из жизни. Рудковская решила не ограничиваться одной социальной сетью и зарегистрировалась в Tik Tok. На этот раз фигурист и продюсер импровизировали под песню Ирины Аллегровой "Угонщица".
Подписчики Яны обратили внимание не только на замечательную актерскую игру пары, но и заметили синяк под глазом Плющенко. Ярые поклонники фигуриста начали беспокоиться, ведь на предыдущих видео кожа Евгения была белоснежной.
Рудковская поспешила успокоить аудиторию и рассказала, что ее муж открыл для себя новое хобби – начал заниматься боксом.
"Тренировки не проходят бесследно, судя по довольному лицу Евгения!", – пошутила Яна.
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