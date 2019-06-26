"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме

Со дня смерти Юлии Началовой прошло больше трех месяцев. Поклонники безвременно ушедшей певицы мечтают увековечить ее имя. Прорабатываются разные варианты.

Переименование одной из улиц или парка в Москве, создание мемориальной музея-квартиры, возведение храма и открытие музыкальной школы имени Началовой на ее малой родине в Воронеже... Все эти смелые идеи пока не претворены в жизнь, но поклонники Юли сходятся во мнении, что она достойна памятника в столице.

"В Москве есть бронзовые изваяния Магомаева, Плисецкой, Ростроповича, которые были нашими современниками и которыми все мы гордимся, – рассказал "Дни.ру" член инициативной группы по увековечению памяти Началовой. – Мы считаем, что Юлия много сделала для России, для людей, для столицы, поэтому вполне достойна монумента".

Сегодня решается, кто станет скульптором. Звучат самые громкие имена – Зураб Церетели (памятник Петру Первому, монумент "Дружба народов"), Александр Рукавишников (памятник Юрию Никулину у Цирка на Цветном, Федору Достоевскому у РГБ, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище), Салават Щербаков (памятник князю Владимиру на Боровицком холме).

Выбирать, конечно, будет семья артистки, хотя фанаты хотели бы видеть на постаменте надпись: "Началовой от благодарного народа". Она, кстати, созвучна словам на памятнике известному писателю, появившемся в 1952 году: "Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза".

По поводу места для установки мемориала пока нет общего мнения. Предполагается, что его выберут на референдуме. Среди возможных – площадка у Дома музыки, смотровая площадка на Воробьевых горах или сквер у дома, где жила певица. Возведение памятника планируется к 16 марта 2020 года – первой годовщине смерти Юлии Началовой.