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"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Со дня смерти Юлии Началовой прошло больше трех месяцев. Поклонники безвременно ушедшей певицы мечтают увековечить ее имя. Прорабатываются разные варианты.
прочитано 410 раз

Переименование одной из улиц или парка в Москве, создание мемориальной музея-квартиры, возведение храма и открытие музыкальной школы имени Началовой на ее малой родине в Воронеже... Все эти смелые идеи пока не претворены в жизнь, но поклонники Юли сходятся во мнении, что она достойна памятника в столице.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"В Москве есть бронзовые изваяния Магомаева, Плисецкой, Ростроповича, которые были нашими современниками и которыми все мы гордимся, – рассказал "Дни.ру" член инициативной группы по увековечению памяти Началовой. – Мы считаем, что Юлия много сделала для России, для людей, для столицы, поэтому вполне достойна монумента".

Сегодня решается, кто станет скульптором. Звучат самые громкие имена – Зураб Церетели (памятник Петру Первому, монумент "Дружба народов"), Александр Рукавишников (памятник Юрию Никулину у Цирка на Цветном, Федору Достоевскому у РГБ, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище), Салават Щербаков (памятник князю Владимиру на Боровицком холме).

Выбирать, конечно, будет семья артистки, хотя фанаты хотели бы видеть на постаменте надпись: "Началовой от благодарного народа". Она, кстати, созвучна словам на памятнике известному писателю, появившемся в 1952 году: "Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза".

По поводу места для установки мемориала пока нет общего мнения. Предполагается, что его выберут на референдуме. Среди возможных – площадка у Дома музыки, смотровая площадка на Воробьевых горах или сквер у дома, где жила певица. Возведение памятника планируется к 16 марта 2020 года – первой годовщине смерти Юлии Началовой. 

Автор: Иван Губкин26 июня 2019, 10:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ура!!! Я так счастлива от этой писульки Губкина! Но давайте делать совместный памятник - Началова и Фриске. Вместе, взявшись за ручки. А у ног их лежит Губкин с букетом цветов. Классно так получится. Губкин, чмоки -чмоки.
Ольга
Ответить
Конечно, только референдум, на гос.уровне, чего уж мелочиться ?! А кто эта Началова, везде про нее пишут, а я понятия не имею, и мое окружение тоже... Но в референдуме учавствовать буду, если памятник рядом с Мавзолеем поставят, на Красной площади.
Гость
Ответить
Сравнили... ужас.
Галина Галочкина
Ответить
Дурдом...
1

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