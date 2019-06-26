"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
Переименование одной из улиц или парка в Москве, создание мемориальной музея-квартиры, возведение храма и открытие музыкальной школы имени Началовой на ее малой родине в Воронеже... Все эти смелые идеи пока не претворены в жизнь, но поклонники Юли сходятся во мнении, что она достойна памятника в столице.
"В Москве есть бронзовые изваяния Магомаева, Плисецкой, Ростроповича, которые были нашими современниками и которыми все мы гордимся, – рассказал "Дни.ру" член инициативной группы по увековечению памяти Началовой. – Мы считаем, что Юлия много сделала для России, для людей, для столицы, поэтому вполне достойна монумента".
Сегодня решается, кто станет скульптором. Звучат самые громкие имена – Зураб Церетели (памятник Петру Первому, монумент "Дружба народов"), Александр Рукавишников (памятник Юрию Никулину у Цирка на Цветном, Федору Достоевскому у РГБ, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище), Салават Щербаков (памятник князю Владимиру на Боровицком холме).
Выбирать, конечно, будет семья артистки, хотя фанаты хотели бы видеть на постаменте надпись: "Началовой от благодарного народа". Она, кстати, созвучна словам на памятнике известному писателю, появившемся в 1952 году: "Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза".
По поводу места для установки мемориала пока нет общего мнения. Предполагается, что его выберут на референдуме. Среди возможных – площадка у Дома музыки, смотровая площадка на Воробьевых горах или сквер у дома, где жила певица. Возведение памятника планируется к 16 марта 2020 года – первой годовщине смерти Юлии Началовой.
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