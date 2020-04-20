Шнуров выставил напоказ обнаженную жену (фото)

Накануне артист решил "одарить" фолловеров в "Инстаграм" и показал провокационное фото молодой супруги. Четвертой женой музыканта стала Ольга Абрамова. Она непубличный человек и часто остается в тени Сергея Шнурова.
В "Сторис" своего микроблога мужчина опубликовал снимок девушки. Она фотографирует себя в зеркало, прикрывая лицо телефоном. Зрители могут видеть лишь изящную шею, ниспадающие на плечи светлые волосы и начало бюста. Грудь Ольги прикрыта лишь в самых интимных местах. К кадру Сергей Шнуров добавил эмоджи сердечка, сообщает РИА ФАН.
В следующем "Сторис" артист выложил видео с супругой. Вероятно, оно сделано еще в "докарантинные" времена. Статная блондинка идет по коридору роскошной гостиницы спиной к камере, а затем оборачивается к объективу лицом. Эту запись музыкант также сопроводил сердцами.
Напомним, что Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе летом 2018 года. Женщина долго не комментировала расставание. Позже в одном из интервью она сравнила отношения с артистом с большим домом, который стал разваливаться. Она отметила, что брак постепенно изживал себя.
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