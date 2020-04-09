Отношения на стороне: появились данные о неверности Шнурова молодой жене

Сергей Шнуров тщательно скрывает подробности личной жизни от поклонников. И, как оказалось, делает музыкант это неслучайно: он любит одновременно двух женщин.

13 апреля Сергею Шнурову исполняется 47 лет. Новый год жизни выдастся для него удачным и принесет ему благополучие во всех сферах. Будет все: и крепкое здоровье, и любовь, и денежная прибыль. Так считает ясновидящая, таролог, потомственная ведунья Саона. Романы Шнура тоже не останутся без внимания в этом году.

"Карты показывают мне двух женщин рядом с Сергеем. В его жизни вновь образуется любовный треугольник. Рядом молодая жена, а на стороне – женщина его возраста. Хочу отметить, что карты показывают давнюю связь Сергея с этой дамой, и, возможно, это его бывшая жена Матильда. Развода и нового брака я не вижу, а вот от отношений на стороне Сергей не отходит", - говорит Саона.

В финансовом плане год будет очень удачным. "Шнур хочет открыть клуб в честь себя. И если он решится на это, заведение будет невероятно успешным. Тут будет все – от концертов до караоке. Еще у него есть одна идея по работе с молодежью. Что-то вроде образовательного центра для студентов. Все эти проекты Сергей откроет без дополнительного финансирования с чьей -либо стороны", – добавила ведунья.