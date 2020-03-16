Сергей Шнуров возжелал стать "первым человеком" в политике

В недавнем интервью "Комсомольской правде" Сергей Шнуров ответил на вопросы журналистов о том, зачем он подался в политику и какого результата он ждет. Так, лидер группы "Ленинград" отметил, что ставит эксперимент. Шнуров хочет узнать, возможно ли остаться неподкупным и честным человеком, став частью "такой игры".
Также на вопрос о том, хочет ли Сергей, как и музыкантом, стать политиком номер один, он ответил: "Я просто им стану". Однако Шнуров пояснил, что пока не собирается участвовать в президентских выборах. По его мнению, кандидатом быть легко, а вот лидером страны – нет.
Музыкант вспомнил, как привнес новую эпоху в шоу-бизнес, выпуская композиции, которые ближе народу. Вполне возможно, что и в политике Шнуров будет вести себя не так, как остальные.
Напомним, в начале 2020 года Сергей Шнуров вступил в Партию Роста, лидером которой является бизнес-омбудсмен Борис Титов. Знаменитость уже провел встречу с партийцами. В будущем музыкант вполне может оказаться в Государственной Думе.
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