"Совсем совесть потерял": Тарзан обнажился на глазах у соседей

Супруг певицы Наташи Королевой, Сергей Глушко, продемонстрировал результат упорных тренировок. Стриптизер, известный под псевдонимом Тарзан, снялся голым.

Судя по всему, жить в режиме самоизоляции Глушко крайне непросто. Сергей скучает по работе.

Исполнитель эротических танцев опубликовал в личном "Инстаграм" свежее фото. Сергей Глушко запечатлен обнаженным у балконной двери. Супруг Наташи Королевой стоит спиной к объективу, поэтому фанаты могут внимательно рассмотреть его крепкий зад.

"Чем порадует новый день? Солнце – уже неплохо… Всем здоровья и здравомыслия!" – написал под снимком Тарзан.

Отметим, что мнения подписчиков стриптизера разделились. Одни восхищались холеным телом знаменитости, другие же выражали недовольство: вид снявшего трусы танцора некоторых смутил.

"Соседку напротив порадует вид с балкона 😅 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А почему только задом? Неуважительно", "Взрослый мужчина и все голый зад выставляет", "Очень красивая мужская фигура, молодец, многим мужчинам пример, а кому не нравится так отпишитесь не смотрите", "совсем совесть потерял", "Тарзан, я живу напротив 👌", "Избушка-избушка, повернись к лесу задом, а к инста передом😂", – отмечали поклонники Сергея Глушко.