"Втащил меня внутрь": сын Королевой и Тарзана стал жертвой японской мафии

Архип Глушко рассказал своим подписчикам в соцсети "Инстаграм" о необычном случае, который произошел, когда он жил в Японии. Молодой человек признался, что еле спасся от преступников.

Сын Наташи Королевой поделился с фолловерами воспоминаниями о пребывании в Стране восходящего солнца. В тот злополучный день мальчик, как и обычно, возвращался домой из языковой школы. В какой-то момент Архип увидел рядом с собой коренастого мужчину, который по-английски стал зазывать его в соседнее помещение. После нескольких приглашений незнакомец схватил юношу и попытался завести в дверь. "Он резко встал и втащил меня внутрь", – вспоминает молодой человек.

Архип признался, что успел крепко ухватиться за дверной проем и удержаться на улице, однако незнакомый японец продолжал тянуть парня вглубь помещения. Сын Тарзана заметил, что к нему навстречу вышла пожилая женщина в одних трусах и тоже стала приглашать зайти на огонек. Через несколько минут борьбы коренастый отпустил мальчика и вышел с ним на улицу, предложив полистать какую-то книгу. Выяснилось, что это был каталог с проститутками, а незнакомец оказался сутенером. У Архипа даже осталась визитка того места, он хранит ее на память об опасном приключении.

Как заявил сын Наташи Королевой, позже друзья ему рассказали интересный факт. Если в подозрительном месте японец говорит по-английски и пытается заманить куда-то, есть большая вероятность того, что он член якудза (японской мафии).