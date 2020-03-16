"Наташка заругает": Тарзан поймал у своей машины оголившую зад девушку

Муж Наташи Королевой выложил в своем инстаграм-аккаунте фото неизвестной полуобнаженной девушки. На снимке незнакомка стоит возле авто в откровенной позе.
На девушке черное прозрачное боди и красные резиновые сапоги. В кадре блондинка с ярким макияжем томно смотрит в камеру. Сергей Глушко написал, что перед поездкой в магазин за хлебом увидел "засаду" возле своего "Хаммера".
Поклонники оценили юмор артиста, но все-таки призвали быть поосторожнее, ведь его супруга может не на шутку разозлиться, увидев подобное фото. "Наташка заругает", – отметил один из фолловеров.
Примечательно, что большинство подписчиков посчитали девушку на снимке непривлекательной. Они отметили ее сходство с мифическим Кентавром из-за накачанных мышц ног и ягодиц.
Сергей Глушко не впервые дает певице повод для ревности. Как писали "Дни.ру", Тарзана не раз ловили на флирте с актрисой Эвелиной Бледанс.
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