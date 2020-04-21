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"Грешила эти дни": Рудковская занялась самобичеванием

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса в Москве вынудила Яну Рудковскую находиться вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей на самоизоляции. Она призналась, что за это время набрала лишние килограммы.
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В своем инстаграм-аккаунте продюсер рассказала, что в последнее время стала нарушать привычный режим питания и позволять себе вредную пищу. Из-за этого она поправилась.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Не долго думая, звезда решила взять себя в руки: избавилась от всей нездоровой еды и оставила пустой холодильник. Яна Рудковская решила несколько дней поголодать и "посидеть" на кефире и минералке.

"Грешила эти дни и ела", – цитирует продюсера "Экспресс газета". Поклонники знаменитости отметили, что звезда и так в прекрасной форме. Некоторые уверены, что Яне Рудковской не помешают лишние килограммы.

Из-за пандемии коронавируса в Москве многие знаменитости, в том числе и Яна Рудковская стали активнее вести свои микроблоги. Ранее продюсер показала, как меряет обувь из своей огромной коллекции.Поклонники восхитились коллекцией продюсера, а критики упрекнули за хвастовство.

Как писали "Дни.ру", число новых случаев коронавируса в Москве составило 3 083. Во всей России за сутки заразились 5 642 человек.

Автор: 21 апреля 2020, 15:46
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