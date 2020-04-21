Построенная за месяц московская больница начала прием пациентов

В московском поселении Вороновское начался прием пациентов в инфекционной больнице, построенной всего за месяц для борьбы с коронавирусом COVID-19. Она вошла в состав городской клинической больницы №68, сообщает "Москва 24".
В медучреждение уже поступили первые 20 человек. В общей сложности там могут находиться на лечении до 800 пациентов. Численность персонала составляет 500 человек, но штат планируют расширить. Особенность больницы заключается в том, что каждую койку можно переоборудовать под реанимационную и подключить пациента к аппарату ИВЛ.
Популярные темы форума
Ненавижу
Что будет дальше трудно даже представить
Любимая российская актриса
Родители должны детям?
Не верю в себя
Пропускная система в Москве
Родила от сожителя
Самая красивая часть в мужчине
Стала бабушкой в 36
Куда бы вы сейчас хотели поехать?