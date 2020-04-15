"Какой ад!": Солнцев показал истинное лицо Пугачевой

Много разных добрых слов и пожеланий получила Алла Пугачева, которой исполнился 71 год. Продюсер Игорь Крутой, певцы Владимир Пресняков и Филипп Киркоров, актриса Эвелина Бледанс и другие обратились к Примадонне через социальные сети. Разумеется, свои послания знаменитости сопроводили фотографиями Аллы Пугачевой.
Однако вряд ли они когда-нибудь опубликуют такое изображение именинницы, которое обнародовал Гоген Солнцев. Российский фрик представил на суд пользователей картинку, на которой женщина с копной пышных рыжих волос – визитной карточкой Аллы Пугачевой. Однако в морщинистой даме невозможно узнать Примадонну.
В подписи Гоген Солнцев обратился к имениннице. "Представил то, как бы Вы могли выглядеть, в свои 71, если бы не пластические операции и педантичный уход за собой. И скажу, – Вы очень даже ничего могли бы быть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметил шоумен.
Гоген признался, что его беспокоит состояние здоровья Примадонны, которая ради красоты и молодости выглядит подозрительно для своего возраста. "Хочу пожелать в этот светлый праздник – Принимать свой возраст как награду. Не подвергайте, пожалуйста, свое здоровье опасности и не делайте себе больше пластику. Ведь человек молод своей душой, а не внешностью! С праздником!" – поздравил с днем рождения Пугачеву Солнцев.
Подписчики инстаграм-аккаунта отечественного фрика неоднозначно отнеслись к публикации. "Тебе не надо представлять, просто посмотри на свою жену", "Илья, всему есть предел, хоть вы и позиционируете это как шутку, но это некрасиво и невежливо так унижать человека в его день рождения...", "А что ж своей бабке сделал пластику?", "Как-то оскорбительно... вроде и поздравил, а на душе гадко...", "Какой ад!" – прокомментировали запись Солнцева пользователи Сети.
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