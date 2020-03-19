Гоген Солнцев променял престарелую жену на ее подругу ради ребенка

Гоген Солнцев и его женщины стали новыми героями программы "Прямой эфир". Эпатажный мужчина рассказал о желании обзавестись наследником.

Шоумен начал передачу сенсационным заявлением. "У меня есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая: я действительно скоро стану молодым, пока еще молодым папой. Плохая: кажется, меня оставляет жена ", – призналась звезда.

Как оказалось, его супруга Екатерина Терешкович прошла необходимые обследования у гинеколога. Однако на данный момент единственная для нее возможность появления наследников – суррогатное материнство, причем неизвестно, сможет ли пенсионерка подарить яйцеклетку для оплодотворения другой женщины. Несмотря на риски, она все же начала прием гормональных препаратов.

Гоген Солнцев решил не терять время и уговорил их общую знакомую Лидию также пройти терапию. Он надеется, что у 59-летней женщины есть больше шансов дать ему необходимую яйцеклетку.

Лидия некоторое время назад переехала в квартиру к Екатерине и Гогену, так как в ее доме идет ремонт. Однако вскоре подруга стала претендовать на отношения с шоуменом. В итоге жена ушла от Солнцева, впрочем, и сам артист уже был готов променять 65-летнюю супругу на Лидию.

"Такие вещи не делаются на публику, и в них не включаются посторонние люди. Мы говорили о том, как хотим ребенка, но мы говорили об этом друг с другом. Но включать в этот процесс постороннего человека, тем более крайне мне неприятного... Он не поставил меня в известность, он поставил меня перед фактом", – заявила Екатерина Терешкович Андрею Малахову.

Оказалось, дочь жены Гогена Солнцева согласилась стать суррогатной матерью для ребенка пары. Полина не против выносить малыша, даже если яйцеклетку для оплодотворения даст Лидия. Однако с одним условием. Шоумен должен отказаться от всех претензий на наследство супруги. Правда, на такие жертвы эпатажный артист оказался не готов.