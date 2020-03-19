"Кровь лилась ручьем": Гогена покусала и исцарапала его пожилая супруга

Печально закончились съемки очередного выпуска передачи Андрея Малахова. За кулисами Екатерина Терешкович напала на своего мужа Гогена Солнцева.

Эпопея про семейную жизнь Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович продолжает удивлять общественность. Недавно они снова были на съемках передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир", которые завершились весьма неприятным инцидентом.

Пожилая супруга за кулисами напала на Гогена: расцарапала ему ноги и руки. Спустя несколько минут она снова не стала себя сдерживать и покусала мужчину. Сотрудникам передачи еле удалось разнять скандалистов. "Кровь после ее укусов лилась ручьем", – цитирует Солнцева издание Собеседник.ru.

Домой Гоген вызвал платного медика. Врач, которая приехала к нему на помощь, призналась, что такого никогда не видела. За прием шоумен отдать пять тысяч рублей.

Солнцев не намерен пускать домой свою супругу. Сейчас он думает о расторжении брака. Отметим, что Екатерина не считает себя виноватой в произошедшем и сейчас продолжает отправлять мужу гневные сообщения с угрозами. Женщина хочет "порвать" Гогена.

Напомним, в эфире этой же передачи Солнцев делился своими планами завести ребенка. В качестве суррогатной матери готова была выступить дочь Екатерины Терешковой, однако та поставила ему условие. Гоген должен подписать отказ от наследства супруги. На этот шаг шоумен не согласился. К концу программы Солнцев обвинил жену в том, что она два года живет на его деньги, а после ринулся за кулисы забирать из ее сумки банковскую карту.