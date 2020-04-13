Хилькевич похвасталась бритой интимной зоной

Многие девушки сейчас переживают из-за закрытия салонов красоты. Анна Хилькевич пожаловалась подписчикам в инстаграм-аккаунте, что томится на карантине без возможности "сделать ноготочки" и не только.

Актриса отметила, что коронавирус – очень интересный этап в жизни людей. Звезда решила рассмотреть необычную сторону этого вопроса. "Это либо Бьюти детокс, либо селф мейд вуман на дому (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – уверена Анна Хилькевич.

Как заявила артистка, раньше она часто посещала салоны красоты. Девушка любила ухаживать за лицом, волосами и ногтями с помощью специалистов. Также знаменитость регулярно наращивала ресницы и "оформляла" брови. Вопрос эпиляции всех частей звезда сериала "Универ" тоже старалась регулировать не сама.

"Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу", – пожаловалась Анна Хилькевич. Девушка призналась, что накануне попробовала самостоятельно удалить нежелательную растительность в паховой области. "Я вот, например, сделала САМА себе эпиляцию "г.бикини" 👙🙈 и теперь ужасно этим горжусь", – заявила актриса.

Следующий этап – самостоятельно снять наращенные ресницы. Также Анна Хилькевич призналась, что купила ножницы. Правда, упражняться в искусстве барбера она будет не на себе – подопытным выступит отец. Артистка заявила, что в прошлом посещала парикмахерские курсы.