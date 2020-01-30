Хилькевич пожаловалась на проблемы с кожей

Анна Хилькевич в этом году отдыхает в Таиланде. Звезда "Универа" расстроилась из-за состояния кожи после солнечных ванн.

Неприятный сюрприз ждал актрису, которая целый месяц провела в тропиках. Сейчас Анна с семьей отдыхает на одном из тайских курортов и радует подписчиков яркими фотографиями в купальнике.

Хилькевич поделилась в "Инстаграм" снимком, на котором видно, что ее лицо усыпано пигментными пятнами. "Мисс Веснушка" вернулась. Ура! Теперь мне снова можно дарить на праздники плотные тональные крема!" – пошутила актриса.

Когда лицо стало покрываться темными пятнами, Анна не заметила. Впрочем, она не расстроилась: "Я как-то упустила и не запомнила тот момент, когда у меня начала появляться эта милая гречка на лице. Но я никогда особо не комплексовала на этот счет. "Особо" – ключевое слово".

Напомним, что Анна Хилькевич находится на Пхукете. Остров расположен недалеко от Китая, где бушует коронавирус, унесший десятки жизней.