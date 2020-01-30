Хилькевич пожаловалась на проблемы с кожей

Неприятный сюрприз ждал актрису, которая целый месяц провела в тропиках. Сейчас Анна с семьей отдыхает на одном из тайских курортов и радует подписчиков яркими фотографиями в купальнике.
Хилькевич поделилась в "Инстаграм" снимком, на котором видно, что ее лицо усыпано пигментными пятнами. "Мисс Веснушка" вернулась. Ура! Теперь мне снова можно дарить на праздники плотные тональные крема!" – пошутила актриса.
Когда лицо стало покрываться темными пятнами, Анна не заметила. Впрочем, она не расстроилась: "Я как-то упустила и не запомнила тот момент, когда у меня начала появляться эта милая гречка на лице. Но я никогда особо не комплексовала на этот счет. "Особо" – ключевое слово".
Напомним, что Анна Хилькевич находится на Пхукете. Остров расположен недалеко от Китая, где бушует коронавирус, унесший десятки жизней.
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае