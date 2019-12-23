Анна Хилькевич рассказала о планах на третьего ребенка

По словам звезды, на данный момент они с мужем – бизнесменом Артуром Волковым наслаждаются взрослением уже существующих малышек – Арианны и Марии. Они хотят уделить по максимуму времени обеим девочкам.
"В целом, мы планируем третьего ребенка, но не сейчас, а когда-нибудь в будущем", – призналась Анна.
Также Хилькевич в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro рассказала, что в этот раз Новый год они будут встречать всей семьей, включая бабушек и дедушек. Поэтому актриса очень ответственно подошла к украшению жилища.
Если раньше они ставили лишь елку, то в этом году артистка пригласила специально обученных людей. Они оформили ее квартиру в едином стиле и цветовой гамме.
Также Анна не планирует заниматься готовкой праздничных блюд. Она собирается заказать готовую еду с доставкой на дом.
"Раньше, конечно, я занималась готовкой, мы вместе с родными накрывали на стол и бегали с тарелками, было очень суетливо", – отметила актриса.
Зато новогоднюю программу девушка взяла на себя. Она вместе со своей мамой придумала интересные конкурсы, так что ночь обещает быть интересной.
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