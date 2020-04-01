"Боюсь, заразить может": престарелая супруга Солнцева оказалась инфицированной

Проклятый вирус никого не щадит – ни богатых, ни бедных, ни молодых, ни старых. Вот и в семью шоумена Гогена Солнцева пришла беда.

Звездный дизайнер Аника Керимова сообщила: "Специально для тех, кому иногда нужно выходить из дома, разработала уникальный фешен-противогаз, с которым никакой вирус не страшен". Изначально это был всего лишь эксперимент, но спрос был столь велик, что дизайнер сделала 1000 штук и раздарила знаменитостям.

Новинка пришлась по душе звездным клиенткам Аники. Один экземпляр она даже решила отправить Ангеле Меркель в Берлин. "Когда страна переживает непростые времена в связи с распространением коронавирусной инфекции, нужно заботиться о своем здоровье втройне. Я понимаю, что режим полной самоизоляции соблюдать непросто, но это необходимо", – подчеркнула Керимова.

Узнав про новинку, к ней тут же обратился шоумен Гоген Солнцев: "Мне срочно нужен такой же! Можете сдать в аренду? Кажется, супруга подцепила вирус. Боюсь теперь, что заразить может..."

Участливая Керимова, конечно, отозвалась на чужую беду: "Гоген, настолько все серьезно? Конечно, я изготовлю. Здоровья Вашей супруге. Берегите друг друга!"

"Дни.ру" связались с Солнцевым, чтобы выяснить подробности. "Старуха лежит с температурой и кашляет безостановочно, я боюсь зайти в комнату, – вздохнул Гоген. – Аника пообещала привезти противогаз. Все светские львицы закупались такими. Значит, и мне поможет. Но пока надо сдать тест, чтобы убедиться, что жена инфицирована именно коронавирусом".

Напомним, что в России по состоянию на 1 апреля было проведено 536 669 тестов. Подтверждено 2337 случаев заражения. 121 человек выздоровел, 17 умерли.