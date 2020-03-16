Год без Юли: подруга шокировала подробностями последних дней Началовой

Дизайнер Аника Керимова одевает многих отечественных знаменитостей – Машу Распутину, Наташу Королеву, Светлану Ходченкову. Была среди ее клиентов и Юлия Началова. Их деловое сотрудничество переросло в искреннюю дружбу.
"В последний год жизни Юли мы очень часто пересекались, – смахивает слезу Аника. – Она тогда участвовала в проекте "Один в один!" и попросила, чтобы я ей помогла с одеждой. Я не отказала, потому что всегда относилась к ней с большой теплотой и уважением. Кажется, добрее человека, чем она, просто не существовало. Когда артистка приходила в наш Дом моды, он наполнялся светом. Ее любили все – и мои администраторы, и швеи. Она к каждому находила свой подход".
Дизайнер отметила, что даже несмотря на сильную боль, с лица Юли не сходила улыбка. Лишь самым близким звезда признавалась в последние дни жизни, как тяжело ей дается каждый шаг.
"Юля говорила, что очень устает, – продолжает Керимова. – Я ей советовала взять паузу хотя бы на время, но она говорила: "Я не могу, у меня большой проект. Не могу подводить людей". Еще она жаловалась на боли в ногах. Ей все время натирала обувь. Мы специально для нее сделали обувь с небольшим каблуком в шесть сантиметров и очень удобной колодкой. Когда Юля ее примерила, сказала: "Аника, я как будто в тапочках!" Так почти весь проект она в этой обуви и проходила".
Последнюю встречу накануне страшных событий Аника запомнила в малейших деталях. Юля пришла в Дом моды за нарядами. Заскочила на 20 минут, но просидела больше часа. Казалось, ей хотелось выговориться.
"Юля жаловалась, что продюсеры требуют, чтобы она срочно похудела, – говорит дизайнер. – Она плакала: "Что я сделаю, если не могу?!" Мы ей постоянно предлагали разные угощения, но она отказывалась. Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что Юли больше нет. Каждый раз кажется, что она позвонит, а потом придет в гости".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня не будем отгадывать. Человечек с микрофоном из моей рубрики #ктоэто #мойархив и #фотозвезд в детстве #вдетстве надеюсь вам знаком и узнаваем. Жизнь как вспышка, как полет кометы, как сказал сегодня на поминках ее двоюродный брат. Фото, сделанное целую жизнь назад. ЮЛИЯ НАЧАЛОВА. Память. #моярубрика #сегодня посвящена #тебе #мой #друг #юлияначалова #человечеквваленках #смикрофоном #рейтузы #рейтузывполоску @taisianachalova @julianachalova_manager @mostovlukoks @gusechkina @svetlanadali @artistka_jn @alina_art2809
Напомним, что Юлия Началова умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. У 38-летней звезды обнаружили подагру, диабет и общий сбой в организме из-за анорексии.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта