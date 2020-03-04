Настя Каменских сразила наповал бесконечными ногами

Стильный образ знаменитости в "Инстаграм" привел фолловеров в восторг. Настя Каменских выбрала для фотосессии красный клетчатый пиджак и туфли с таким же принтом. Звезда надела короткие легинсы.
Образ артистка дополнила очками, сообщает Пятый канал. Волосы она собрала в хвост. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Они отметили "бесконечные" ноги Насти Каменских и искупали ее в комплиментах.
Некоторые подписчики сравнили Настю Каменских с пантерой. Мужская часть пользователей соцсети позавидовала мужу артистки – певцу и продюсеру Потапу.
Ранее Настя Каменских опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пикантный снимок. Из-за него фолловеры набросились на девушку в комментариях. Некоторые обратили внимание, что на снимке у знаменитости почти отсутствует грудь.
Как писали "Дни.ру", недавно Потап и Настя Каменских рассказали о своих интимных ласках. В эфире украинского "Голоса" они признались, что любят тереть друг другу спинки.
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