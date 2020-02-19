"А сисек нет": плоскую Каменских уличили в обмане после съемки в белье

Настя Каменских опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок весьма пикантного содержания. Подписчики набросились на девушку в комментариях.

На фотографии певица развалилась в зеленом кресле и томно смотрит в камеру. Волосы она собрала в высокую прическу, на ее лице легкий макияж. Из одежды на Насте только кружевное полупрозрачное боди и модные широкие брюки. Образ выдержан в черно-белой цветовой гамме.

Некоторые обратили внимание, что на снимке у Насти Каменских почти отсутствует грудь. "А сисек нет, а в клипах 4 размер... кругом обман!" – отметил один из комментаторов. Возможно, зона декольте выглядела странно из-за ракурса, ведь на других фото девушки заметны пышные формы. "Слишком худая", "Фу, какая бомжиха сидит", "Барыня легли и просят, брр", – написали недовольные.

Однако многие все же поддержали своего кумира и написали множество приятных слов. "Словно египетская царица", "Идеальная", " Молода и прекрасна эта Настя", "Просто офигенная", – отметили фолловеры жены рэпера Потапа, сообщает "Экспресс-газета."

Напомним, недавно артисты рассекретили свои интимные ласки. В эфире украинского "Голоса" они признались, что любят тереть друг другу спинки.