Госпитализированный Игорь Николаев обнародовал результат теста на коронавирус

Игорь Николаев угодил в Коммунарку. Именно там лечат другого именитого артиста, 78-летнего Льва Лещенко, у которого подтвержден диагноз "коронавирус". К счастью, состояние исполнителя не вызывает опасений, он находится в обычной палате вместе со своей 66-летней супругой Ириной.
Многочисленные поклонники молятся, чтобы все было хорошо и с Игорем Николаевым. 60-летний автор-песенник получил тысячи добрых слов от фанатов в социальной сети "Инстаграм". Они надеялись, что тест на коронавирус, который сдал популярный исполнитель, окажется отрицательным.
Наконец Николаев обнародовал результат теста. "Долгожданный результат: COVID-19 "отрицательно", – объявил 60-летний артист.
"Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!" – написал Игорь Николаев.
"Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!" – обратился к медикам и близким певец.
Поклонники немедленно отреагировали на радостную весть. Не остались в стороне и коллеги Игоря Николаева. "Игорь Юрьевич! Отличная новость!" – написал певец Руслан Алехно. Его поддержал Александр Серов: "Отлично! Скорейшего выздоровления!"
Впрочем, судя по комментариям, некоторые полагают, что радоваться рано. Они считают, что будет еще второй тест.
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Коронавирус у Льва Лещенко