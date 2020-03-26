Показавший Брежневу Меладзе заинтриговал словами о скелете

Многие знаменитости пришли к выводу, что в карантине есть плюс: у них появилась возможность проводить время дома, в кругу семьи и близких. Звезды поделились трогательными фотографиями. Разоткровенничались даже закрытые Вера Брежнева и Константин Меладзе, которые принципиально не рассказывают подробности личной жизни.
Композитор затеял беседу с поклонниками, предложив задавать любые вопросы. Одним из них стала просьба показать совместный снимок с Брежневой. Меладзе удовлетворил это желание. На фото супруги получились, по мнению поклонников, очень счастливыми.
Также у Константина спросили: "Какая самая необычная вещь есть в Вашем шкафу?" Ответ продюсера оказался неожиданным: "Скелет!" Судя по реакции подписчиков, он заинтриговал их. Многие стали гадать, что имеет в виду Меладзе. Выражение "скелет в шкафу" имеет переносное значение – у человека есть тайна.
Некоторые поклонники решили, что, композитор намекает на интересное положение Брежневой. С тех пор, как влюбленные оформили отношения в 2015 году, в Сети муссируются слухи о беременности певицы. Стоит ей плотно покушать и быть сфотографированной, как тут же сообщается о скором рождении ребенка у Веры и Константина.
Впрочем, пересуды сходят на нет, когда Брежнева демонстрирует великолепную форму. Отметим, что от предыдущих отношений и у певицы, и у композитора есть дети.
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