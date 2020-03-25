Брежнева восхитила роскошным телом

Находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса, певица много времени уделяет домашним тренировкам. В своем инстаграм-аккаунте звезда делится различными спортивными упражнениями и секретами красоты.
Так, Вера Брежнева показала роскошную подтянутую фигуру и стальной пресс. Она опубликовала видеоурок с занятий, отметив, что довольна собой. Артистка призвала фолловеров работать над своей внешностью и наладить питание.
Кроме того, по словам Веры Брежневой, очень важно благодарить и хвалить себя за достижения. Отметим, что вместе с Верой Брежневой на самоизоляции дома находится и ее муж Константин Меладзе.
Напомним, ранее Вера Брежнева порадовала поклонников, опубликовав видео, на котором запечатлела Константина Меладзе. Композитор предстал перед многочисленной публикой в черной футболке с надписями, играющим на синтезаторе.
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