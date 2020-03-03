"Легальный жор": Кристина Асмус решила стать толстой

31-летней Кристине Асмус почти под каждой публикацией поклонники советуют набрать вес, поскольку ее худоба выглядит, на их взгляд, пугающе. И вот оно счастье. Звезда сообщила, что теперь для нее наступает "кайфовый и долгожданный период". Кристина планирует набрать вес. Как стало ясно из сообщения Асмус, всему виной – будущая роль, которую она должна сыграть.
"Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)", – написала актриса.
Также Кристина попросила фолловеров не пугаться, если в "Сторис" они увидят ее располневшей. Пост, в котором прослеживается легкая ирония, не могли не прокомментировать поклонники актрисы, которые так переживали за ее здоровье.
"Ты только потом обратно, пожалуйста, к июню", "Набрала 20кг для роли, а потом вспомнила, что никакая я не актриса. Обо мне", "прикольно! Главное потом назад "откатить"!", "Да будет "жрач"!", "Очень за Вас рада!) Быть постоянно в режиме ограничения крайне тяжело! Наслаждайтесь этим временем!", "Круто. желаю вам скорейшего ожирения", "Надеюсь, гонорар того стоит, худеть очень сложно", – высказались они.
Ранее сообщалось о том, что Кристина Асмус показала себя в душе. Очередную публикацию в своем инстаграм-аккаунте она сопроводила черно-белым снимком, на котором предстает абсолютно голой. От едких нападок хейтеров актриса тогда отбилась ироничными хештегами.
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