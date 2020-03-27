Шепелев сбежал с сыном от Фриске

Дмитрий Шепелев принял кардинальное решение из-за свирепствующего в мире коронавируса. Шоумен взял семью и увез ее подальше от города.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске. Популярная исполнительница, одна из самых привлекательных артисток отечественного шоу-бизнеса, умерла летом 2015 года, не справившись с раком головного мозга. Неутешительный диагноз поставили певице вскоре после того, как она родила сына Платона.

Говорят, Жанна Фриске прибегла к ЭКО, и именно оно могло спровоцировать страшную болезнь. Так или иначе, сегодня Платону уже почти семь лет. В начале апреля он справит свой день рождения. Только в этот раз вряд ли ожидается много гостей и большой праздник.

Всему виной коронавирус. Из-за инфекции и карантина, который назначили в борьбе с ней, закрылись культурные и общественные заведения, людям рекомендовано покидать дом только в случае острой необходимости. Многие горожане приняли решение уехать из Москвы. Среди них Дмитрий Шепелев.

Популярный телеведущий, который не так давно уволился с Первого канала, по всей видимости, не обременен никакими обязанностями и договоренностями, поэтому волен делать что угодно.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с двумя четвероногими питомцами – собаками породы ши-тцу. "Вдали от социальной дистанции", – отметил шоумен, сообщив, что покинул Москву вместе с семьей.

"Я и моя свора желаем вам доброго здоровья и никакой паники. Позаботьтесь о старших и займитесь, наконец, до чего никак не доходили руки. Теперь уже официально", – оптимистично призвал Дмитрий Шепелев.

Как заметили особо наблюдательные подписчики, телеведущий вместе с сыном Платоном, возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой отправились в Переславь-Залесский. "Всего два часа на машине от Москвы и вместо кубиков льда в бокале (какие там?! Ведь изоляция и карантин) кубики льда замерзшего и мощного Плещеева озера. И не волнуйтесь – вокруг ни души", – успокоил фанатов шоумен.