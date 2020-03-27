Мог заразить: Укупник и Хазанов закрылись дома после контакта с больным Лещенко

Артист Геннадий Хазанов и музыкант Аркадий Укупник решили самоизолироваться после того, как узнали, что у Льва Лещенко обнаружили коронавирус. Все 17 марта принимали участие в съемках передачи "Привет, Андрей!".
Портал Teleprogramma.pro пообщался с ушедшими на карантин звездами. Так, Хазанов и Укупник отметили, что они не испугались коронавириса, однако все равно приняли решение находиться дома. К слову, тест на COVID-19 они не проходили. Хазанов предположил, что вряд ли мог бы заразиться, потому что находился от Лещенко достаточно далеко.
На съемках также были ведущий Андрей Малахов и поэтесса Лариса Рубальская. Последняя во время съемок сидела рядом с Лещенко, однако тест на коронавирус, который она прошла, показал отрицательный результат.
Напомним, 26 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Льва Лещенко. С двухсторонней пневмонией артист попал в реанимацию. Общественность стала сомневаться в правдивости этого известия, когда переболевшая коронавирусом звезда "Дома-2" рассказала о самочувствии Льва Валерьяновича. Якобы у певца все хорошо.
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