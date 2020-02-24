Заставили сбрить: Николаев лишился усов

Минувший праздник 23 февраля заставил многих вспомнить годы службы в армии. Игорь Николаев, например, еще раз взглянул на свой дембельский альбом.
Внимание артиста привлек снимок, на котором он, судя по всему, принимает присягу. Николаеву тогда исполнилось 24 года. Музыкант служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.
Фото Игорь опубликовал в личном "Инстаграм". Артист сделал коллаж из двух снимков: слева размещен архивный черно-белый кадр, справа – свежая фотография. Николаев попросил поклонников найти между фото десять отличий. "Ну хорошо, 11 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутила знаменитость.
Одним из первых на призыв отозвался вокалист Леонид Агутин. "Вижу пять причин, вернее, отличий – форма, прическа, очки, усы и море хитов!" - написал певец.
Отметим, что ранее в интервью Игорь Николаев признавался, что в военном ансамбле тоже была дедовщина. Новичкам по указке "дедов" приходилось драить туалеты и полы в казарме. Музыкант до сих пор с ужасом вспоминает, как перед присягой его заставили сбрить усы.
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