"Не похожи": странное семейство Игоря Николаева вызвало оторопь

Певец похвастался неординарным подарком от фанатов в своем инстаграм-аккаунте. Сюрприз ему преподнесли на день рождения анонимно.
Игорь Николаев выложил фотографию со своей "семьей". Речь идет о куклах. "Наша семейка. Вот такой подарок мне подарили на день рождения, а записочку не вложили... Куклы забавные, а даритель неизвестен! Отзовись! И спасибо!", – подписал снимок исполнитель.
Кадр вызвал противоречивые отклики фолловеров. Многие посчитали, что куклы вышли не похожими на звездную семью. По мнению некоторых подписчиков, Игорь Николаев вышел больше похожим на своего коллегу по сцене Александра Градского.
Напомним, ранее музыкант оказался на волоске от смерти. Это произошло из-за попадания молнии в самолет. Игорь Николаев пережил ЧП, когда летел в США. По словам композитора, другие пассажиры случившегося не заметили, но он четко видел столб диаметром около 20 сантиметров.
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