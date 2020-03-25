"Проснулась с лихорадкой": Навка рассказала об ужасах коронавируса

По словам спортсменки, в стране перегружена служба скорой помощи и даже частные медцентры. Она отметила, что еще три недели назад всем в стране подробно рассказывали о пандемии коронавируса и методах безопасности.
К сожалению, многие американцы смеялись над этим и продолжали вести себя по-прежнему. Так, в своем инстаграм-аккаунте Татьяна Навка рассказала, что многие студенты, например, уехали домой и заразили своих родственников.
Фигуристка сообщила, что на сегодняшний день в стране из-за пандемии коронавируса закрыты почти все организации. Работают лишь магазины первой необходимости. По словам Татьяны Навки, там нет масок, антисептика и туалетной бумаги. Людям запрещено выходить на улицу.
По словам спортсменки, сразил коронавирус и ее подругу. Она проснулась с лихорадкой в полусознательном состоянии.
Татьяна Навка призвала россиян подойти к ситуации без паники, поскольку в нашей стране пока все не так плохо. Главное – выполнять меры безопасности. Отметим, за последние сутки в России зарегистрировано 163 новых случая болезни в условиях пандемии коронавируса. Общее количество больных перевалило за отметку в шестьсот человек.
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